Nadia Podoroska cerró el año y se fue de vacaciones a Mendoza con su pareja

La tenista rosarina Nadia Podoroska terminó su participación en los torneos de tenis tras la derrota del WTA 125 de Buenos Aires y aprovecha para descansar junto a su novia Guillermina Naya antes de encarar el 2023. La pareja de deportistas eligió Mendoza como destino para relajarse y disfrutar los hermosos paisajes de la región.

Luego de haber viajado para disputar el torneo Argentina Open y caer contra su contrincante y compañera de dobles Danka Kovinic, la deportista anunció un merecido descanso en sus redes sociales: “Nada más lindo que cerrar el año jugando en casa. Ahora, breve descanso y a preparar el 2023. Gracias por acompañarme!”, expresó Podoroska, acompañando el comunicado con una fotografía suya en la cancha de tenis.

La tenista se tomará un descanso hasta 2023 Foto: @nadiapodoroska

Ahora, “Nachu” se encuentra en Mendoza junto a su pareja sentimental Guillermina Naya, quien aprovechó las redes sociales para compartir la imagen de un hermoso atardecer en Tunuyán, una localidad mendocina a 83 kilómetros de la ciudad de Mendoza, conocida por su producción de manzanas y sidras.

Nadia Podoroska y Guillermina Naya disfrutan de Mendoza. Foto: @guillerminanaya

Nadia Podoroska contó qué significa Guillermina Naya en su vida

En octubre de este año, Podoroska confirmó que estaba en pareja con la también tenista Guillermina Naya. La rosarina dejó en claro que su novia fue un pilar fundamental en su recuperación, tanto anímica como físicamente.

“Nachu” siempre fue muy reservada a la hora de hablar de su intimidad. No obstante, en 2021 decidió hablar sobre su identidad sexual en el marco del Día del Orgullo. Luego del boom del Roland Garros, contó que estaba en pareja con Naya, aunque no se declaró abiertamente activista por la causa LGBT: “Amo a las personas con compromiso social, pero creo que todavía no tengo la fuerza ni el tiempo”.