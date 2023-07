Nadia Podoroska celebró en Wimbledon después de un debut complicadísimo

En su regreso al césped inglés, Nadia Podoroska no pudo mostrar su mejor versión, pero reaccionó a tiempo y se metió en la segunda ronda de Wimbledon. La rosarina tuvo un debut muy complicado en el tercer Grand Slam de la temporada e hizo gala de su fortaleza mental.

La tenista de 26 años llegó a Londres ubicada en el puesto 80 del ranking mundial. En su primer partido superó a Tereza Martincova (115) por 3-6 y 7-6 (5) y 6-4 al cabo de dos horas y 30 minutos de juego.

Podoroska tuvo un buen arranque en la cancha 4 del All England Lawn Tennis and Croquet Club. De entrada le quebró el saque a su rival, pero no pudo sostener la ventaja por mucho tiempo.

Entre los puntos perdidos por doble falta y el bajo rendimiento con su primer servicio, “Nachu” quedó con la cancha inclinada hacia arriba. Del otro lado, la checa mejoró su performance y se quedó con el set inicial en menos de 40 minutos.

En el segundo parcial, Podoroska levantó el nivel y protagonizó un duelo más parejo. Al mismo tiempo, Martincova se mantuvo firme a la hora de sacar y eso le permitió evitar que la argentina pasara al frente, de modo que ambas se midieron en el tie break.

"Nachu" se esforzó al máximo para evitar la eliminación en primera ronda.

En la instancia de desempate, la rosarina tomó la delantera cuando quebró el saque de la europea y logró precisión en tiros arriesgados. Así llegó a disputar el tercer set con un envión anímico importante.

Dentro de la etapa decisiva del partido, Podoroska ganó un break point clave y llegó a sacar para cerrar el partido cuando estaba 5-4 arriba en el marcador.

¿Cuándo juega Nadia Podoroska en Wimbledon?

Después del trabajoso triunfo en el debut, Nadia Podoroska vuelve a jugar en Wimbledon esta semana. Su rival será la Victoria Azarenka (19), que este lunes derrotó a Yue Yuan (106) por 6-4, 5-7 y 6-4.

A lo largo de su carrera, la rosarina llegó al cuadro principal de Wimbledon en dos ocasiones. Su debut absoluto fue en 2021, cuando ya había hecho historia en las semifinales de Roland Garros.

En su primera presentación, Podoroska también alcanzó la segunda ronda. Después de la victoria inicial sobre Ann Li, Martincova la derrotó, pero este lunes tuvo revancha.