Nadia Podoroska abrirá este viernes la serie contra Brasil por la Billie Jean King Cup

La tenista rosarina Nadia Podoroska regresó a la Selección Argentina de tenis y será la encargada de abrir la serie de la Billie Jean King Cup ante Brasil enfrentándose a Beatriz Haddad Maia, número 15 del mundo, este viernes 11 de noviembre, a partir del mediodía en Tucumán.

De esta manera, la deportista, que se encuentra en el puesto 204 de la WTA, volverá a las canchas luego de quedar fuera en los cuartos de final del torneo de Tyler frente a la estadounidense Taylor Townsend.

“Un punto fuerte de nuestro equipo es que sabíamos que cualquiera podía jugar. Espero que sea un buen partido, Bia está jugando a un nivel altísimo, pero creo que las condiciones nos favorecen”, expresó Podoroska sobre su contrincante, que resultó campeona este año en Nottingham y Birmingham.

Nadia Podoroska se enfrenta a una de las favoritas del torneo. Foto: Prensa AAT

Por su parte, Haddad Maia elogió a “Nacha”: “Será un partido muy duro. Nadia es una rival muy complicada que hizo semifinales de Roland Garros, está en su piso favorito en su casa y el tenis es 50 y 50. Me he sentido bien, las condiciones de la cancha me gustaron, pero, como dije antes, las dos tenemos presión y todo se verá en la cancha”

Cómo continúa la eliminatoria del torneo

Otra de las convocadas es la santafesina Paula Ormaechea, que se ubica 184 en el mundo, y disputará el segundo punto de la serie frente a la brasileña Laura Pigossi.

La eliminatoria continuará el sábado 12 de noviembre desde las 11, con dos puntos de singles entre las tenistas de la primera jornada invertidas, es decir Ormaechea ante Haddad Maia y luego Podoroska frente a Pigossi.

Cuándo jugó Nadia Podoroska por última vez en Argentina

Nadia Podoroska lleva 18 meses sin jugar partidos oficiales en Argentina. Su última presentación en el país fue en abril de 2021, cuando el equipo nacional perdió con Kazajistán en la Billie Jean King Cup.

Radicada en Alicante, la semifinalista de Roland Garros 2020 tuvo que dejar de jugar en la última parte del año pasado debido a una tendinopatía. La lesión quedó atrás y actualmente sigue entrenando en España con la mira puesta en recuperar terreno en el ranking. Tras la derrota en el W60 de Macon, se prepara para regresar al país a disputar el Argentina Open.