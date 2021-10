“No me voy a retirar ahora. No sé de dónde salió esa versión. Si tengo que tomar una decisión, recién se verá en diciembre. El primero que va a saber cuándo me voy es el hincha”, declaró contundentemente el volante de Newell’s Maxi Rodríguez en conferencia de prensa este miércoles. Así, desmintió todo rumor acerca de su retiro con la camiseta rojinegra a fines de este año.

El histórico futbolista leproso palpita el encuentro de este viernes frente a Vélez Sársfield a las 21.15 horas por la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol, con el Coloso Marcelo Bielsa recibiendo a sus hinchas después de un año y medio.

“Voy a seguir. El viernes será una fiesta, quiero sentir el aliento, necesitamos el apoyo de todos. Tengo ansiedad de ver a la gente en el estadio”, expresó la Fiera y luego agregó que “estoy tranquilo, espero tener posibilidades dentro del campo de juego”.

Maxi Rodríguez espera volver a tener minutos este viernes ante Vélez. (@Newells) Newell's

Sobre el escaso rodaje que viene teniendo en el último tiempo, el mediapunta de 40 años manifestó que “cuando uno no tiene minutos se hace cada vez más difícil, el ritmo de la competencia es único, no tengo ritmo futbolístico” y añadió que “uno siempre quiere participar, lo que pasó ya pasó y ahora hay que poner energía en lo que viene”.

En cuanto a su relación con el entrenador Fernando Gamboa, el ex Atlético de Madrid y Liverpool dijo que “hablamos con el DT de cosas futbolísticas. Cuando los resultados no se dan y los momentos en los partidos son cambiantes como el último, está la mano del entrenador para revertir esos momentos”.

Por último, se refirió al compromiso de este fin de semana. “Los resultados dan confianza, Vélez será muy complicado, esperemos quedarnos con los tres puntos”, cerró.