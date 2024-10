Los silos Davis despiertan la interna oficialista en Rosario: “Vos eras muy chiquita”

La anulación del concurso de pintura de los silos Davis en Rosario abrió un capítulo fuera de programa en Unidos para Cambiar Santa Fe. Ante las críticas de una representante del Partido Socialista (PS), el diputado provincial Ariel Bermúdez respondió este lunes: “Vos eras muy chiquita, pero este frente viene siguiendo la pauta de elegir grandes artistas”.

El “Facha” avaló la cancelación del proyecto “Paint is not dead”, iniciado a fines de julio y suspendido después de dos jornadas. La decisión no tiene consenso unánime en las filas oficialistas de la Cámara baja de Santa Fe, ya que Lionella Cattalini se pronunció a favor de la continuidad de la performance elegida por el jurado el año pasado.

El dirigente del Partido Creo apoyó la resolución de la Secretaría de Cultura y Educación de la ciudad.

“Ojalá esta sea una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de respetar y defender un concurso público, así como el trabajo de los artistas locales”, comentó la legisladora. El aliado del intendente Pablo Javkin hizo un análisis diferente sobre la línea de gestión que trazó Hermes Binner en la Municipalidad desde mediados de los 90.

¿Qué pasó con el Macro y la pintura rosa de silos Davis?

El segundo día de trabajo para cambiar la fachada del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Macro), la pintura rosa manchó la vía pública y los árboles cercanos debido al viento. Para evitar que el daño se repita, la Secretaría de Cultura y Educación resolvió anular el concurso ganado por los artistas Manuel Cucurell y Florencia Meucci, aunque la obra ya estaba en ejecución.

“En el último tiempo veo y escucho a muchos hablar de Binner”, comentó Cattalini respecto de la política de gestión cultural en la ciudad. Luego concluyó: “Veo que lo conocían poco. Él detestaba el autobombo, el culto a la personalidad y las fotos propias”.

Previamente, Bermúdez dijo que el desaparecido Frente Progresista “viene siguiendo la pauta de elegir grandes artistas que se consagren en espacios públicos de la ciudad”. Entre los ejemplos mencionó el Puerto de la Música, que lleva más de una década sin ejecución desde el anuncio de la iniciativa.

El mensaje del “Facha” cayó mal en una parte de las filas socialistas. “Es un museo de arte contemporáneo, la selección de obras siempre fue por concurso. Y lo de chiquita está de más en 2024″, retrucó la concejala Verónica Irízar.

Mientras tanto, los arquitectos que diseñaron el proyecto “Paint is not dead” pidieron formalmente que se sostenga la decisión del jurado del Macro. Cucurell y Meucci rechazaron la propuesta para realizar su performance en otro espacio público y quieren seguir adelante, aunque la Municipalidad ya empezó a tapar la pintura rosa de los silos intervenidos.