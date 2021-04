Los shoppings y galerías comerciales por ahora están funcionando en Rosario y en toda la provincia, pero se rumorea que en breve podría decretarse su cierre por el drástico aumento en los contagios registrados en las últimas semanas.

//Mirá también: Carloni: “El Clásico se juega en la cancha de Central, en la de Arsenal o no se juega”

Con el anuncio de las últimas medidas sanitarias, se había informado que los locales de los shoppings trabajarían sólo con modalidad delivery y take away, sin embargo días después se indicó que podrían seguir abiertos pero con mayores cuidados y un aforo y horario reducido.

Lo cierto es que el mensaje no quedó del todo claro, lo que motivó a algunos centros comerciales como el Alto Rosario a comunicar oficialmente que seguía abierto desde el viernes 23 de abril recibiendo a clientes de 11:30 a 19:30.

Shopping del Siglo Rosario

“Los locales comerciales se encuentran trabajando con normalidad cumpliendo con la higienización de manos, distancia social de 2 metros y el aforo que cada uno tiene debido a sus dimensiones.

//Mirá también: Peligra la recolección de residuos en Rosario: hay 70 trabajadores con coronavirus

En cuanto a la gastronomía, los locales siguen abiertos de 11.30 a 23Hs. y los clientes pueden disfrutar de sus platos favoritos en las mesas y sillas dispuestas en el sector al aire libre. Las mesas y sillas, organizadas en burbujas de 4 personas, cuentan con alcohol en gel e higienización constante”, se informó.

Situación similar se registró en el Portal, Palace Garden y Shopping Del Siglo, entre otros. No obstante las autoridades sanitarias creen que los protocolos no se están cumpliendo a rajatabla, sobre todo el aforo, que superaría los límites establecidos. En este marco, y teniendo en cuenta la fuerte suba de contagios, no se descarta el anuncio de un cierre completo temporal de estos espacios. De hecho en Ciudad de Buenos Aires tuvieron que bajar persianas.