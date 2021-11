Los candidatos a concejal Lisandro Cavatorta, Eduardo Toniolli (Frente de Todos), Ciro Seisas, Verónica Irizar (Frente Amplio Progresista), Juan Monteverde (Ciudad Futura) y Miguel Tessandori (Alianza Mejor) emitieron su voto. Más temprano lo había hecho Anita Martínez (Juntos por el Cambio).

Cavatorta: “Vine a votar como siempre, con alegría, como lo hice toda mi vida; pero hoy es un día especial que lo espero con esperanza y mucha confianza. a gente que me vio venir a los barrios en este tiempo me decía que no estoy yendo sólo en campaña, sino que estoy volviendo y eso es muy gratificante”.

Miguel Tessandori, Eduardo Toniolli y Verónica Irizar

Seisas: “Contamos los planes de Pablo Javkin para llevarlos adelante. La gente nos recibió muy bien a pesar del momento. Creemos que hicimos una campaña clara. No nos enredamos con chicanas, la gente no lo necesita. Somos gente. Yo no soy un político, no me siento así. Soy una persona que hace”.

Monteverde: “Estoy convencido de que hoy podemos empezar a cambiar Rosario para siempre. Decirle basta a los que nos trajeron hasta acá y probar con una fuerza política joven pero con trayectoria. Tenemos derecho a la esperanza”.

Tessandori: “Estamos viviendo otra jornada para disfrutar en familia, que es donde se empiezan a vivir los valores de la democracia, la convivencia, el respeto; que son los que se ratifican cuando la gente se puede expresar”.