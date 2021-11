La Municipalidad de Rosario lanzó el Perfil Digital, una nueva herramienta para hacer trámites y gestiones de manera fácil, rápida y dinámica para toda la ciudadanía, enmarcadas en el proceso de renovación del portal municipal.

“Hoy tenemos claramente la necesidad de que los trámites sean simples; que no usen papel; que no le pidan a un ciudadano dos veces lo mismo, y que permitan, sobre todo, que la habilitación de un comercio, el tener un emprendimiento, no implique ir recurrentemente en varias oportunidades con un montón de papeles a un Centro de Distrito o a la Municipalidad”, dijo el intendente Pablo Javkin en la presentación.

En cuanto a los cambios en el sitio web del municipio, el intendente señaló que con la renovación se transforma en “una página que es totalmente de servicios” y remarcó que gracias a la implementación del Perfil Digital “todos los trámites van a quedar con la documentación cargada, con todo lo que implica no volver a repetir acciones”.

Lanzamiento del Perfil Digital

Para qué sirve el Perfil Digital

Para acceder a un Perfil Digital, el ciudadano debe iniciar sesión en rosario.gob.ar e identificarse mediante un sistema de autenticación por el cual se garantiza la validez de toda la información. El nuevo mecanismo dota a las y los vecinos de una identidad digital en las plataformas municipales, otorgándoles así la posibilidad de entablar una relación personalizada con el Estado.

Esta herramienta tecnológica se implementó en el portal oficial del municipio. Es que en el mismo prevalecerá la interacción del ciudadano, ya que en ese sitio los ciudadanos podrán administrar el acceso a la información y documentos que haya generado en las bases de datos del municipio.

Con su Perfil Digital, los vecinos podrán realizar en una primera instancia 140 trámites completamente de manera virtual. Algunos son simples y se realizan en pocos plazos y otros más complejos como habilitación de comercios. Los trámites que se pueden resolver completamente online se irán incrementando a partir del continuo desarrollo de la herramienta.

Cada persona tendrá en su Perfil Digital todos los documentos, avisos, notificaciones, certificados y constancias, registros, permisos y expedientes que se generan de su relación con todos los organismos del municipio. De esta manera, deberá presentar cada documento solo una vez. El mismo será válido para las demás gestiones que se realicen a través de la plataforma. Así, el Estado no solicitará información del usuario que ya tiene y desaparecerán solicitudes como “copia de DNI o libre multa”.

La implementación del Perfil Digital, que es un proyecto complementario a la renovación del portal, implica una serie de importantes beneficios para los vecinos, porque además permite monitorear las gestiones iniciadas, recibir notificaciones fehacientes de manera oportuna y acceder a la agenda de turnos programados con el municipio, pudiendo cancelar y modificar los mismos desde un solo lugar.

Además, en el Perfil Digital cada ciudadano tendrá acceso a sus registros de manera virtual, tanto de posesión como inmuebles, comercios y vehículos; y documentos oficiales tales como permisos, licencias, franquicias y concesiones.