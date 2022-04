La Provincia se comprometió a construir un acceso alternativo a los puertos de Timbúes, con el fin de descongestionar la zona del Gran Rosario que colapsa de camiones en épocas de cosecha.

El administrador general de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi, dio detalles sobre la obra, que tiene un presupuesto oficial de 3 mil millones de pesos y precisó que “en la reunión identificamos la traza por la que se va a hacer el nuevo acceso al puerto y confirmamos el llamado a licitación para realizar la obra”.

La obra a realizar consiste en la construcción de puentes sobre la ruta 91, específicamente entre Pueblo Andino y Seronido. “Se realizará una ruta nueva que llegue hasta el puente Giardino que cruza la autopista, luego construiremos un puente sobre el ferrocarril, otro sobre la ruta 11 y un último puente sobre el río Cacaraña para llegar con ese trazado de pavimento de hormigón, hasta la zona de puertos”, explicó Ceschi.

“Esta obra permitirá que la gran mayoría de los camiones que vienen por la ruta 91 y producen embotellamiento se desvíen por este nuevo lugar y circulen por la traza nueva, sería un acceso exclusivamente para camiones”, manifestó.

“El gobernador tomó la decisión política de hacerse cargo de una problemática que lleva más de 30 años y que tantas veces fue prometida. No me voy a hacer cargo de los compromisos y las promesas que asumieron anteriormente y finalmente no se terminaron cumpliendo. Nosotros nos vamos a hacer responsables y cargo”, dijo el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach.

“No venimos a hacer un anuncio, lo que hicimos fue acordar en una mesa con todos los actores la propuesta. Estamos de acuerdo y vamos para adelante, lo que el gobernador promete lo cumple. Conseguimos la confianza de todos los actores en que esta obra definitivamente se va a hacer. En lo inmediato vamos a presentar el proyecto para realizar la obra”, concluyó.