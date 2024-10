La mamá de Tomás Holder fulminó a Yao Cabrera: “El día que vos me tengas en una cama”

Como si el cachetazo de su hijo no fuera suficiente, la mamá de Tomás Holder se subió al ring de las redes sociales y criticó a Yao Cabrera por haber hablado de ella. “El día que vos me tengas en una cama, no te van a quedar fuerzas ni para salir a contarlo”, le advirtió este jueves en un video.

Gisela Gordillo reaccionó sin pelos en la lengua ante lo ocurrido la noche anterior en la conferencia de prensa de La Gran Pelea. Si bien amaneció “bastante engripada”, no quiso dejar pasar la oportunidad de ponerle los puntos al youtuber urugayo con un mensaje breve y contundente.

¿Qué le dijo la mamá de Tomás Holder a Yao Cabrera?

Dado que Marcos Ernesto Cabrera Rodriguez se jactó de que estaba saliendo con ella, la madre del influencer rosarino desmintió el romance de forma rotunda. “Mi vida, de ahora en más, menos palabras y más acción”, le pidió en una historia de Instagram.

La podóloga de 44 años recordó que Yao recibió un “sopapo” de su hijo mientras estaban en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. A la hora de repasar el episodio, señaló: “Discutieron por mí”.

Días atrás, el youtuber mencionó que recibía mensajes de la madre de Holder. La chicana en vísperas de la exhibición de boxeo tuvo varias réplicas. La rosarina fue la última en referirse al tema y aclaró que nunca tuvo relaciones sexuales con el rival del exparticipante de Gran Hermano.

¿Qué dijo Yao Cabrera sobre la mamá de Tomás Holder?

En el marco de una provocación mutua durante la presentación de su pelea, Yao Cabrera tiró un golpe bajo. “Tu mamá pega más fuerte en la cama”, disparó después del cachetazo que recibió en el escenario del teatro.

Gisela Gordillo le contestó al uruguayo de 27 años con un tono condescendiente. De hecho, lo trató de “chiquitito” y “bebé”. Para rematar el mensaje previo al combate, expresó: “Que tengas un hermoso jueves”.

¿Cuándo es la pelea de Tomás Holder y Yao Cabrera?

Tomás Holder y Yao Cabrera tienen agendada una pelea el domingo 13 de octubre en Buenos Aires. Ambos fueron invitados a un evento que reúne a influencers, youtubers y otras celebridades.

El rosarino y el uruguayo aceptaron el desafío en el ring.

La velada programada en el Teatro Gran Rex incluye a L-Gante entre los protagonistas de los combates. También aparece en cartelera el “Patón” Basile, uno de los pocos participantes con experiencia profesional.