La divertida anécdota de Soledad Pastorutti con Lionel Messi en la despedida de Maxi Rodríguez

El pasado 24 de junio se celebró en Rosario la fiesta de despedida del futbolista Maximiliano Rodríguez, con el Estadio Marcelo Bielsa lleno de celebridades que hasta tuvieron la oportunidad de jugar un partido de fútbol con estrellas del deporte como Lionel Messi o “La Fiera”. Una de las invitadas fue la arequitense Soledad Pastorutti, que contó cómo fue compartir cancha con los cracks.

“A mí me dice Maxi Rodríguez ´vení a jugar al fútbol´”, contó la cantante y agregó: “yo le dije que no, hace mil que no juego al fútbol. Cuando iba al campo con mis primos, ellos jugaban con botines y yo, descalza. Imaginate cómo me terminaban mis pies y mis piernas”.

Sin embargo, la artista que entonó el himno en el evento, decidió calzarse los botines y salir a jugar por la izquierda, aunque confesó que es diestra y eso le sumó una dificultad extra. “Pekerman me dijo “vos vas por izquierda, te tenés que correr toda la cancha”. Y bueno, yo correr corro, pero dije: ´muchachos no me la pasen, esa es la consigna´. Igual, tuve un par de pases de Messi, yo quería agarrar la pelota y llevármela”, admitió.

¿Por qué soledad no se sacó una foto con messi?

Hablando de Messi, Soledad sostuvo que, pese a su fanatismo, decidió no pedirle una foto al jugador y guardase ese momento para ella. “Disfruté el momento”, reflexionó y explicó que, si bien una foto le hubiera sumado interacciones en sus redes sociales, prefirió vivir ese espectacular momento como algo que se le dio a ella.

En cuanto a su desempeño en el césped, La Sole fue humilde: “No sé si jugué bien. Algunos dicen que sí, pero me pusieron a jugar por izquierda y soy diestra. Yo no sé de fútbol”.