Frank Darío Kudelka habló del fuerte cruce con Alexander Medina, técnico de Talleres, en el caliente duelo entre rosarinos y cordobeses y se mostró muy autocrítico. “Perdí mi templanza y eso no está bien, no es lo que corresponde, no es un buen gesto, perder el estado de tranquilidad aunque sea después del partido, por provocaciones o por improperios no es lo que me sienta bien, no es lo que uno quiere, estoy enojado conmigo mismo en ningún tipo de situación, no lo voy a justificar. No fue un buen ejemplo de mi parte y lo debo asumir, no es común verme de esa manera, no adhiero a eso”, aseguró en diálogo con ESPN.

Y agregó: “Por ahí se ven las discusiones y demás, pero no pasó de eso, en realidad nosotros sabíamos que ellos tienen una forma de conducirse, inclusive por escrito, bajo mandamientos, de ser más en los tumultos, de pegar la primera patada, de no saludar al rival entonces estábamos un poco precavidos al respecto pero no lo digo en alusión al técnico rival”.

Más adelante, destacó: “Cada uno hace de su vida lo que quiere y transita la vereda que quiere, yo realmente no tendría que haber reaccionado antes esas provocaciones porque no habla bien de mí. En eso momento salí de la templanza de la cual debo tener y conducirme y no corresponde”.

Por último se refirió a sus sucesor en el banco de la T: “Yo en Talleres tuve un ciclo glorioso, en el cual disfrutamos todos y ‘este muchacho’ no estaba”.

