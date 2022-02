Luego de la derrota ante Argentinos Juniors en la segunda fecha, Newell’s puede presentar un cambio ante River debido a la lesión de Juan Fernando Garro. Si bien no quedó descartado, el cuerpo médico confirmó este miércoles que el delantero será evaluado en los próximos días para definir si queda a disposición del entrenador Javier Sanguinetti.

A través de un comunicado, la Lepra informó que “Juanfi” tiene una sobrecarga muscular en el isquiotibial derecho. Así se confirmó el origen de la molestia por la que salió en el minuto 16 del segundo tiempo, cuando Justo Giani ocupó su lugar en la cancha del Bicho.

El ex Quilmes es uno de los candidatos a ser titular si Garro no se recupera, pero también existe la chance de que ingrese Juan Manuel García. Una tercera posibilidad es la de Djorkaeff Reasco, pero Newell’s todavía no recibió la habilitación del futbolista. En caso de se autorice el pago a Liga Deportiva Universitaria de Quito, el Sanguinetti podrá darle al ecuatoriano sus primeros minutos en cancha.

La Lepra sufrió un duro golpe en La Paternal después de la victoria ante Defensa y Justicia en la primera fecha. Este domingo recibe a River desde las 21.30 y el club añadió un bono obligatorio de 500 pesos para ir al Coloso a ver el duelo con los millonarios.

Además de la lesión de Garro, los médicos de Newell’s confirmaron que Ramiro Macagno se contagió coronavirus. El arquero es el único integrante del plantel profesional que dio positivo durante los test realizados este miércoles.