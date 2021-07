Ignacio Scocco valoró positivamente el cambio de entrenador que tuvo Newell’s con la llegada de Fernando Gamboa en lugar de Germán Burgos, ya que consideró que le dio una impronta más ofensiva al equipo. También confesó que estuvo cerca de dejar el club porque no se sentía cómodo.

“A la gente le digo que este será un equipo agresivo, es lo que trabajamos en la pretemporada; fue un cambio muy grande lo que hacemos ahora”, manifestó el delantero rojinegro en videoconferencia de prensa, respecto a la nueva manera de jugar, y agregó que él no encajaba con la idea de Burgos, que le pedía moverse por afuera.

“Veo bien al equipo, entendió lo que pide el entrenador, en lo personal también me siento así y vamos a ir mejorando. Las ideas de Gamboa son claras: juego cerca del área rival”, aseveró y agregó que la pretemporada fue “muy buena y exigente”, y que los amistosos sirvieron para hacerlos sentir cómodos con el nuevo esquema.

“Mi intención siempre es estar en el club, pero no a cualquier precio, quiero jugar y ayudar, le dije a Bernardi que quería mucho al club y no buscaba hacerle daño, hablé con Gamboa y le dije que pelearía a la par de todos. El semestre pasado al no poder ayudar, pensé en irme del club, porque estaba incómodo y sentía mucha impotencia, me sentía frustrado y mal en lo personal”, confesó.

Sin embargo destacó que todo cambió ahora, que pudo completar la pretemporada completa, sentirse bien físicamente y disfrutando adentro de la cancha. “Veo muy bien al equipo, supimos entender rápidamente y llevar a cabo lo que nos pidió el entrenador, estamos en una muy buen forma para la primer fecha”, apuntó.

“Nosotros internamente en el vestuario pensamos en lo que fue el semestre pasado, sabemos que dimos una mala imagen y no se tiene que volver a repetir, no buscamos excusa y sabemos que no hicimos un buen torneo”, cerró a modo de balance.