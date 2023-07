Holder se anima a todo: ahora participaría en una pelea de pesos pesados contra otro famoso streamer

Este miércoles 12 de julio, Holder prendió fuego las redes sociales una vez más. En este caso fue porque anunció que pelearía en un famoso torneo de boxeo de famosos. El posible enfrentamiento sería contra Luken (@lucanadotti), un reconocido streamer de Twitch. El mediático rosarino causó expectativas entre todos los seguidores de estas famosas “veladas” al publicar la noticia.

Si bien falta que se confirme la batalla, Holder ya dijo que comenzará a prepararse para tener un buen estado físico. Explicó que deberá bajar a unos 92 o 93 kilos; él en este momento pesa unos 104, así que tendría que bajar unos 11 kilos. “Me va a costar, hace más de 5 años que no bajo de los 100 kilos, desde que tengo 17 años peso 100 kilos, así que vamos a ver”.

Además, el instagramer habilitó la opción de preguntas en sus redes para que sus seguidores hablen con él y le consultaron con qué canción entraría al ring. Holder, fiel a su estilo excéntrico, subió una foto suya contando que elegiría “El ganador” de Nicky Jam.

Holder contó que participaría en una pelea de pesos pesados. Foto: @tomasholder_

Holder abrió su corazón y contó cuál es su mayor sueño

También los usuarios aprovecharon para preguntarle de todo: quisieron saber cuál era su propósito en la vida y él se abrió con sus fans. “Mi propósito es ser feliz, con lo que tengo, lo que va a venir y aprovechar cada minuto y cada instante al máximo, hacerle bien a la gente que quiero”, confesó Holder.

Luego agregó: “El día de mañana quiero poder formar una familia, que es el objetivo que tengo en mente y lo quiero lograr. Mi meta máxima es formar una familia, ser feliz con ellos y darles todo”. También contó que desearía tener 3 o 4 hijos y de nombre le gustaría Emma, para una nena y Máximo o Teo para un niño, aunque luego, reapareció y contó a sus fieles seguidores que tuvo un sueño muy particular y que decidió que su hija se llamaría Chelsea Holder.

El rosario hizo hincapié en el fuerte deseo que tiene de cumplir ese sueño y exclamó: “Pienso que voy a ser un papá asombroso, me re veo”. También se sinceró y mostró su lado más romántico; “Cuando uno trabaja en sí mismo y se siente completo, cuando llega una persona a tu vida, le podés dar lo mejor. Yo ya lo dije, mi próxima novia va a ser el amor de mi vida, me pongo de novio y no me separo más”.