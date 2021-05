La seguidilla de derrotas y el mal juego que Newell’s desencadenarían en la desvinculación de Germán Burgos del plantel profesional. Aún no se oficializó pero la derrota ante Sarmiento por la Copa Argentina habría sido el punto detonante para que se concrete esta desvinculación, aunque no se sabe si seguirá en el banco leproso hasta que termine la competencia o no.

El historial de Burgos es de tres victorias, cinco empates y cinco derrotas contundentes, entre ellas la caída ante Central en el clásico rosarino, la derrota en la Copa Sudamericana y la eliminación de la Copa Argentina en un pésimo partido. Según detallan desde TyC Sport, se estaría dando una negociación entre el técnico y la dirigencia para ver cuando se da la salida del DT, pero el ciclo de Burgos en Newell’s está cerrado.

En los que resta de la temporada, a Newells le queda jugar dos partidos por la Copa: el jueves ante Palestino y luego cerrar el martes 25 con el conjunto de Brasil, Atlético Goianiense. Pero si Libertad y los brasileros empatan, partido que se juega antes que el de los rosarinos, la Lepra ya queda eliminada de la Sudamericana.