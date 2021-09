Candela Teijeiro, una modelo plus size de Rosario, denunció en sus redes sociales el mal momento que pasó al ir al ginecólogo. La rosarina comentó que fue a la consulta por dolor en los ovarios pero que el médico lo único que le escribió en la receta fue la palabra “nutricionista”.

//Mirá también: Mar Tarrés sobre la ley de talles: “Cuántas veces nos dijeron cerrá la boca y vas a encontrar ropa”

“Che pero vos estás muy gorda”, fueron las primeras palabras que el profesional le dijo a la joven, según los videos de TikTok, y esto fue lo que descolocó a Candela, porque su consulta era por dolores en los ovarios no su peso.

La joven ironizó la situación, remarcó que es modelo plus size y aclaró que no tiene problemas con ir a la nutricionista si su peso le afecta la salud, pero remarcó que el ginecólogo lo único que hizo fue recomendarle hacer dieta sin pedir estudios para ver en detalle cual era el problema de Candela.

“Me tira un papel y lo único que decía era ‘nutricionista’”, comenta y agrega que ante su insistencia por saber como ir de este otro profesional le iba a solucionar su dolor, el médico le dijo: “Vos andá de la nutricionista y vas a ver como te cambia la vida”.

“La única manera de que baje de peso sería si me hace mal a la salud; pero yo estoy bien de salud, no tengo nada”, dice Candela indignada porque sus dolores siguen y termina el primer video aclarando que “cuando pesaba 50 kilos también tenía este dolor de ovario”.

Las repercusiones del video de Candela Teijeiro

Luego de compartir el video, los cuestionamientos o críticas no tardaron en aparecer, por eso la modelo plus size volvió a hablar en sus redes sociales: “No me quejé de que me hayan mandado al nutricionista, pero ni siquiera se tomó el tiempo de preguntarme si ni iba a la nutricionista ni de mandarme a hacer estudios para corroborar si los dolores estaban relacionados a mi sobrepeso”, arranca enumerando la joven.

Candela aclara que no normaliza el sobre peso y comenta que ella quiere bajar en el caso de que este afecte su salud. Además, repitió que los dolores de ovarios “intensos” son desde “siempre” e incluso que su madre “fitness”, también tenía estos dolores.

“Soy consiente que el sobrepeso trae problemas en muchos sentidos, pero en este caso me estaba quejando de la forma en la cual me lo dijo”, insistió y remarcó que no le importa lo que digan, por esa razón se dedica a ser modelaje pero la forma en la que el profesional la trató.