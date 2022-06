Este lunes no habrá clases en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ya que docentes y no docentes no acudirán a sus puestos por celebrarse el Día del Trabajador del Estado, que se conmemora el 27 de junio.

Así lo informó el gremio COAD, en función a la Ley nacional por la cual el 27 de junio se estableció “como día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.

Se trata del andamiaje jurídico del Día del Trabajador Estatal a nivel nacional. Asimismo, los trabajadores No docentes de la UNR nucleados en la Asociación del Personal de la UNR (Apur) también tendrán asueto en la misma jornada.