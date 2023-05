El crimen de Mauro Villamil podría haber sido para “dejar un mensaje” a los dueños de la verdulería

En medio del dolor y el miedo que se vive en Rosario por los crímenes que se están registrando día tras día. La fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, sostuvo que no descartan la hipótesis que el asesinato de Mauro Villamil haya sido para dejar un mensaje a los dueños de la verdulería donde se produjo el ataque.

En menos de 12 horas, se registraron cinco crímenes en la ciudad y por eso las autoridades no descartan que estén conectados. “Siempre, estas situaciones, sobre todo cuando hay tantos homicidios seguidos, nos generan alarma sobre los movimientos delictivos que están ocurriendo”, señaló la Fiscal en diálogo con LT8.

Y agregó: “En muchos casos, en las investigaciones que hacemos, se ven que algunos hechos han sido ‘vueltos’ de otros episodios o parte del mismo conflicto”. Iribarren sostuvo que por la cantidad de hechos, no pueden ser casos “aislados” y que “seguramente con la investigación vamos a ver que algunos casos han tenido alguna vinculación”.

Qué dijo la Fiscal regional sobre el homicidio de Mauro Villamil

La balacera se produjo en la verdulería ubicada en Corrientes y Gutiérrez, y al respecto Iribarren señaló que “la hipótesis que tenemos es que los autores de los disparos quisieron dejar un mensaje”.

“No puedo hablar concretamente del caso porque hay una fiscal que está investigando. No puedo adelantar las líneas de investigación. Pero una de las hipótesis es esa”, sostuvo y agregó: “Hace un tiempo hubo investigaciones respecto de la verdulería, incluso hay personas detenidas por esa investigación. Pero son líneas de pesquisa que no podemos adelantar hasta que no haya algo más concreto”.