El abogado José Luis Vázquez, asesor letrado del senador Armando Traferri, volvió a solicitar el apartamiento de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la causa que investiga una red de juego ilegal, y denunció que los funcionarios judiciales “han mentido” y “están trabajando de operadores políticos”, al intentar vincular al legislador con la causa.

El letrado presentó un escrito ante el fiscal General de Santa Fe, Carlos Arietti, en el que realiza un recuento de las presuntas irregularidades que cometieron los fiscales en la causa y puso énfasis en el reciente pedido de declarar inconstitucional el artículo 27 del Código Procesal Penal, el cual “demuestra la mala fe de los funcionarios judiciales que van contra sus propios actos, ya que toman esa acción una vez que la Legislatura negó el cese de la inmunidad”.

“Airetti es ahora quien tiene la responsabilidad funcional de poner esta cuestión en el lugar donde debe estar, que es el de la judicatura, en el lugar de la gestión judicial, e impedir que el Poder Judicial sea empleado en maniobras políticas”, manifestó Vázquez.

Ingreso de Traferri al Centro de Justicia Penal (@MauroYasprizza)

“Los fiscales han mentido en la Comisión del Senado. Y han mentido en la cara del fiscal General que los desautorizó en la misma reunión cuando le preguntaron si se había reunido con el senador Traferri por el tema del artículo del Código Penal que regula el juego no formal. Y ahí mismo el fiscal general lo negó. Dijo ‘yo jamás me reuní con Traferri’. Lo mismo pasó con la fotografía con el nieto. Lo mismo pasó cuando tergiversan conversaciones de (el empresario del juego, Leonardo) Peiti y niegan que este después de salir de una casa de cambios haya ido al banco, y lo vinculan directamente reunido con Traferri. Hay infinidad de fundamentos para decir que estos fiscales no son honrados, no son íntegros. Son mentirosos y que no están cumpliendo con una misión judicial. Están trabajando de operadores políticos”, disparó.

Respecto del pedido de inconstitucionalidad del artículo 27 del CPP indicó: “Están yendo contra sus propios actos. Esa es la demostración más eficaz de su mala fe. Ellos fueron al Senado a pedir el cese de las inmunidades. El Senado rechaza el pedido por los fundamentos que tiene la decisión legislativa. Y acto seguido piden la inconstitucionalidad de ese artículo del CPP. Y se pasan por alto que ese artículo replica exactamente a la Constitución provincial en el artículo 51, que dice ningún legislador será sometido a proceso sin la autorización de la respectiva cámara”.

En ese sentido, también llamó la atención respecto de la actuación del fiscal general, quien dijo que “respalda esa actividad”. “Es algo increíble. Eso no se vio jamás en la provincia de Santa Fe. Y esto no puede seguir así. Porque se tergiversa la función de los poderes del Estado, es lo mismo que si no hubiera poder y si no hay poder, hay anomia. Y si hay anomia es el fin de la sociedad civil”, advirtió.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra (izquierda) y Matías Edery investigan causas complejas en Rosario. (Juan José García) Juan José García

Vázquez también criticó duramente la decisión de los fiscales de no archivar la causa contra Traferri una vez que el Senado rechazó el desafuero, como indica la normativa vigente. “Inmediatamente deben archivar la causa. Y esa es otra de las causas por las que pedimos la separación. Y no lo hacen porque haciéndolo no pueden mencionarlo nunca más al senador Traferri. Y como perdieron la batalla judicial ahora están dando la batalla pública, la batalla política. Y es un juego en el que no vamos a entrar. Porque política se hace afiliándose a un partido y gestionando políticamente. Ellos están ganando un sueldo como funcionarios judiciales, no en política. Lo tienen prohibido expresamente en la reglamentación”, arremetió.

El abogado volvió a vincular esta maniobra de los fiscales con el ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain. “Sain forma parte del Ministerio Público de la Acusación, forma parte del Organismo de Investigaciones. En licencia, pero forma parte. Y se sabe bien cuál es la posición del ministro de Seguridad con respecto al Senado y particularmente con el senador Traferri”, evaluó. Finalmente, Vázquez señaló que le pidió al fiscal Regional de Santa Fe que lo “convoque a una audiencia, porque más allá de lo que está escrito, hay una cantidad de detalles y referencias que sería bueno que pudiera escuchar”.