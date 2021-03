En el marco de las demandas “para sostener la presencialidad”, los profesores de las escuelas Agrotécnica, Superior de Comercio y Politécnico -dependientes de la UNR- solicitaron a la Provincia que los incluya en el plan de vacunación. “No queremos contagiarnos ni contagiar a estudiantes y sus familias”, indicaron.

Excluidos por el momento del programa de vacunación dirigido por el gobierno provincial, la docencia de los colegios secundarios dependientes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se expresaron en una carta en la que advierten las dificultades para garantizar la presencialidad en las aulas.

“No queremos contagiarnos ni contagiar a nuestros estudiantes y sus familias, mucho menos pretendemos ser un elemento de propagación del virus en la ciudad”, señalaron desde Coad en el escrito.

En la carta, también remarcaron “el esfuerzo conjunto de la comunidad educativa para sostener el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el 2020, año en el que el total de las actividades se realizaron mediante el formato virtual”. Sobre 2021, a su vez, resaltaron el trabajo conjunto con las autoridades de las escuelas “con quienes se elaboraron los protocolos sanitarios, los cuales tienen el objetivo de permitir combinar la modalidad virtual y la presencial”.

“No obstante, debemos mencionar que las medidas no se respetan completamente ya que se están desarrollando actividades en algunas áreas no habilitadas por no contar con los requerimientos de ventilación y de espacio adecuados”, aclararon desde la entidad gremial

A su vez, apuntaron que en un contexto marcado por el inicio de la segunda ola “no puede omitirse el impacto que implica la concurrencia a establecimientos educativos en forma masiva y que afecta directamente el transporte público”.

“Queremos poner todo nuestro empeño para construir juntos una educación de calidad que brinde las mejores herramientas”, señalaron en la misiva, que plantea la necesidad de ser vacunados tal como lo han sido los trabajadores del resto de las escuelas secundarias de la provincia. También solicitaron que se amplíen los cargos docentes de las comisiones numerosas con el objetivo de aumentar la frecuencia de clases presenciales y una urgente recomposición salarial.

Por último, resaltaron: “Trabajamos denodadamente todo el ciclo lectivo 2020 para llevar adelante nuestra labor y hoy estamos peleando para hacerlo en condiciones que garanticen nuestra salud y la de toda la comunidad”.