Despedida de Maxi Rodríguez: una noche inolvidable a puro fútbol y emoción en el Coloso

Se lo veía venir. La despedida de Maximiliano Rodríguez estuvo repleta de emociones de las buenas. Hubo momentos de fútbol, mensajes, regalos y varias sorpresas que dejaron descolocado a más de uno. En el final, el rosarino salió de la cancha como entró: con la cara empapada de lágrimas de felicidad.

Con la presencia de Lionel Messi, Ángel Di María, Gabriel Batistuta, Ariel Ortega, Ezequiel Lavezzi, el “Chiqui” Tapia, José Pékerman, Lionel Scaloni y varias personalidades del fútbol local y mundial, el jugador tuvo su homenaje en el césped de los colores que lo apasionaron desde los inicios y todo lo que sucedió estuvo signado por esa sensación.

La estrella de la noche fue sin dudas Maxi, pero la presencia de Messi, que hasta último momento era incierta, hizo estallar de emoción las plateas del Coloso del Parque.

Lionel Messi dijo presente en la fiesta de Maxi Rodriguez. / Gentileza.

Otra de las perlitas fue la ovación de los hinchas leprosos a Ángel Di María, un clar referente del club que es rival natural de Newell’s. Sin embargo, el aire de felicidad no dio lugar a esas nimiedades y “Fideo”, uno de los fundamentales en el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América, recibió el cariño de esa parte del pueblo argentino.

Angel Di María y Lionel Scaloni en el partido homenaje de Maxi Rodríguez. / Gentileza. Foto: Gentileza

cómo empezó el partido de despedida de maxi rodríguez

El partido empezó puntual y, entre los varios hechos destacables está el golazo con el que Leo Messi abrió el marcador a los escasos cuatro minutos de comenzar la contienda. Con la camiseta de Argentina, La Pulga y Maxi se abrazaron y gritaron un tanto que reprodujo su eco en todas las tribunas de la cancha. Porque la noche era de buen fútbol.

¡¡EL PRIMER GOL DEL PARTIDO ES UNA MARAVILLA DE LEO MESSI, EL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA!!



📺 #GraciasMaxienStarPlus | #StarPlusLA pic.twitter.com/F8q0iXsUhX — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2023

El partido continuó con un emotivo homenaje a Maxi Rodríguez al minuto 11, que es el número que vistió en su camiseta.

Después del tiro libre de Messi llegó el primer gol del homenajeado, que recibió un pase de Leo y definió cerca del arquero Villar. Rodríguez era abrazado por compañeros, hasta que se supo que el tanto había sido anulado por el árbitro Héctor Baldassi, por Offside.

Sin embargo, pocos minutos después Di María asistió a Maxi y este logró el tanto a favor del equipo albiceleste, que ya ganaba 2 a 0.

CENTRO DE DI MARÍA Y AHORA SÍ: GOL DE MAXI RODRÍGUEZ EN SU DESPEDIDA.



📺 #GraciasMaxienStarPlus | #StarPlusLA pic.twitter.com/M4qCeeEPgx — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2023

Unos minutos después, Newell’s descontó de la mano de Batistuta, a los 19 minutos. Vinieron varios cambios, pero Lionel y Maxi no salieron de la cancha y quedaron con un equipo mixto. La Pulga se lo tomó en serio y volvió a hacer un gol a los 36 minutos, dejando el marcador en 3 a 1.

¡¡MESSI SE LA PINCHÓ A VILLAR Y CLAVÓ UN GOLAZO PARA SU DOBLETE!!



📺 #GraciasMaxienStarPlus | #StarPlusLA pic.twitter.com/Rgol8pIdH1 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2023

Sin embargo, esto no fue todo. La primera parte del partido terminó con un 4 a 2 a favor de Argentina y si, como era de esperarse, el tercer gol lo hizo nuevamente Messi. Fue a los 43 minutos e hizo estallar los alrededores del Parque Independencia en un grito de éxtasis. El mejor jugador del mundo descolló en casa.

¡¡HAT-TRICK DE LEO MESSI!! El capitán campeón del mundo bajó una pelota formidable de Paredes para su grito número TRES en la despedida de Maxi Rodríguez.



📺 #GraciasMaxienStarPlus | #StarPlusLA pic.twitter.com/Z5Prot0wgf — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2023

Segunda parte del partido de despedida de maxi rodríguez

La segunda parte empezó con un penal por mano a Demichelis a favor de Newell’s, ahora con Maxi vistiendo la casaca leprosa. El ídolo se la dejó a Scocco, que descontó a favor del rojinegro.

EL NACHO DE ESPADAS: golazo de penal de Nacho Scocco vs. Lux en la despedida de Maxi.



📺 #GraciasMaxienStarPlus | #StarPlusLA pic.twitter.com/JZxFROJH8X — SportsCenter (@SC_ESPN) June 25, 2023

Poco después, la Fiera quedó solo en el área y empató el duelo sin resistencia en el arco rival.

Unos minutos después, se anunció un nuevo cambio y la cosa se tornó familiar. Es que Alma y Aitana, las dos hijas de La Fiera, entraron al césped a mostrar sus habilidades y ambas lograron hacer un gol cada una, dándole una clara ventaja al club del Parque.

Alma y Aitana hicieron emocionar a la Fiera: las hijas de Maxi Rodríguez dijeron PRESENTE en Rosario. ¡Y HASTA MARCARON UN GOL!



📺 #GraciasMaxienStarPlus | #StarPlusLA pic.twitter.com/I1siS5x2AU — SportsCenter (@SC_ESPN) June 25, 2023

Al rato, Nacho Scocco vio adelantado a Poroto Lux y sacó un fierrazo de larga distancia que entró en el ángulo.

El regalo del “Kun” Agüero a Maxi Rodríguez

Corría el minuto 20, cuando los organizadores del evento frenaron el partido para darle una sorpresa a Maxi de parte de un gran amigo: Sergio “Kun” Agüero. Según se supo, el Kun estaba confirmado para el encuentro, pero a último momento se bajó.

Para mostrarle su cariño a su amigo, envió a su hijo Benjamín a obsequiarle una camiseta de Newell’s que usó el mismísimo Diego Maradona.

El Estadio Marcelo Bielsa estalló de emoción, mientras Maxi se colocaba la casaca con el número 10 en la espalda, para seguir disputando el encuentro. El partido terminó con un glorioso 7 a 5 a favor de Newell’s, que logró dar vuelta el marcador con La Fiera de su lado.

Luego vino un emotivo momento, en el que Pablo y Pachu, dos de los invitados especiales, presentaron un video con imágenes del club de sus amores y de los familiares de Maxi, que contaron anécdotas del jugador cuando era pequeño. Mientras en la pantalla los mensajes de cariño se reproducían, el ex mediocampista rosarino se emocionaba hasta las lágrimas, sin poder contener lo que sentía.

El discurso de despedida de maxi rodríguez

“Es el día soñado, como una película. Me llevo este recuerdo. Todos los que hicieron un esfuerzo para estar presentes y jugar un rato. Súper agradecido. Quiero remarcar que hoy se hizo un cambio importante, hubo mucho respeto para con el Pocho y el Fideo”, expresó Maxi sobre el final de la noche.

Y siguió: “Gracias a todos por hacerme pasar una noche inolvidable. No alcanzan las palabras para decir lo feliz que estoy. Se me hace muy difícil hablar. Quiero remarcar el cariño que me dan. No sé si me merezco tanto”.

La vuelta olímpica de la inolvidable noche explotó en el Coloso del Parque. Mientras el jugador, incrédulo de lo que veía, se agarraba la cabeza bañado en lágrimas, las tribunas saltaban extasiadas por la increíble jornada de homenaje.