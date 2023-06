Desde Rosario, Omar Perotti cuestionó la falta de fuerzas federales para enfrentar la narcocriminalidad

Este martes 20 de junio, el gobernador Omar Perotti estuvo presente en el acto oficial por el Día de la Bandera que se llevó a cabo por la mañana en Rosario, junto con autoridades municipales y provinciales. En el marco de su discurso, el mandatario provincial volvió a apuntar contra la Nación por la inseguridad en la región.

Sin la presencia del presidente Alberto Fernández, el gobernador habló después del intendente Pablo Javkin e hizo una clara alusión a la problemática de criminalidad en el sur de Santa Fe: “Es imprescindible que desde el gobierno nacional se hagan los mayores esfuerzos y controles en las fronteras donde ingresan drogas y armas que movilizan la violencia en nuestra región”, dijo Perotti. “Se necesitan mayores controles y tareas de inteligencia en las cárceles federales y que se combata con fuerza el lavado de los activos”, agregó.

Además, volvió a enfatizar en la necesidad de generar leyes para la creación de más juzgados federales que cubran las cuestiones legales sobre el crimen organizado en la región. “Ni Rosario por sí sola, ni Santa Fe por sí sola pueden enfrentar la narcocriminalidad con la que hoy, a diario, nos desafían”, expresó.

Perotti apuntó a Nación Foto: El Ciudadano

En otra parte de su discurso, el mandatario provincial sentenció: “Aún hoy está muy presente una Argentina muy centralista con mirada fría y distante a nuestras preocupaciones que se expresa de muchas formas. Se expresa cuando la Nación frente a la criminalidad organizada en Rosario no aporta las fuerzas federales para enfrentarlo. Y en Santa Fe necesitamos que se hagan controles en fronteras y en los puertos, como también en las cárceles federales”.

¿Qué dijo pablo javkin durante su discurso del día de la bandera?

Por su parte, el intendente rosarino Pablo Javkin señaló: “Necesitamos que se combata al narcotráfico, al ingreso de armas y drogas. Y para eso necesitamos una acción decidida del gobierno nacional. Necesitamos paz en las calles. Necesitamos, al menos, cinco mil agentes bien equipados y capacitados, 400 patrulleros circulando, que se fortalezca la Justicia Federal, control en las cárceles para frenar el trabajo libre de los presos de alto perfil”.

“No hay prioridad más importante que la vida de nuestros chicos, no hay mayor acto de defensa de su libertad que defender su educación, no podemos permitir que tengan miedo, que una decisión de una cárcel hiera a sus hijos”, manifestó y remarcó: “No podemos permitir que ninguna escuela cierre”.