Un jubilado protagonizó un asalto insólito en una dietética del barrio Sargento Cabral, en Santa Fe, y logró escapar con 200 mil pesos. El hecho ocurrió el jueves por la tarde, cuando el hombre –aparentemente de entre 70 y 80 años– ingresó al comercio ubicado sobre calle General Paz al 5000 y sorprendió a la empleada con un dramático pedido: “Necesito un préstamo”.

El video del jubilado que robó en Santa Fe

La frase descolocó a Valentina, quien estaba atendiendo el local y creyó que se trataba de una broma. Sin embargo, la situación cambió de inmediato cuando el hombre le mostró un arma de fuego y le advirtió: “Esto es un robo”.

Según relató la joven a medios locales, el asaltante nunca le apuntó directamente, pero sí la amenazó verbalmente. “Dame la plata, la necesito”, insistía con tono casi suplicante, mientras ella intentaba calmarlo: “No tengo nada, señor”. El hombre se mostraba cada vez más nervioso y rogaba: “¿Cómo no vas a tener? Dámela, por favor te lo pido”.

Finalmente, la empleada le entregó lo que tenía en la caja. “Es todo lo que tengo, es lo de los proveedores”, explicó mientras le indicaba que no había más dinero en el local. El violento episodio quedó registrado en una cámara de seguridad, donde se puede ver al delincuente alterado y a la víctima señalándole los lugares para que pudiera constatar que no había más efectivo. “¡No me amenaces, no tengo más plata! Andá y mirá”, se la escucha decir.