Crimen en barrio La Guardia: lo balearon camino al trabajo y “lo mataron por nada”

Un ataque a balazos en la zona sur de Rosario concluyó este martes con la muerte de un hombre de 42 años. El crimen ocurrió a primera hora de la jornada en el barrio La Guardia. “Lo mataron por nada y nos arruinaron la vida”, denunció su esposa.

Germán Patricio Díaz falleció mientras su pareja lo llevaba hasta el Hospital Roque Sáenz Peña. Fuentes judiciales confirmaron que lo hirieron en el cuello, la espalda y el abdomen.

La vereda quedó manchada de sangre luego del ataque en el barrio La Guardia. Foto: @lt8am830

Minutos antes de las 7 de la mañana, el contratista de la construcción fue a buscar su camioneta a la vuelta de su casa. Antes de que pudiera sacarla a la calle, un par de delincuentes en moto lo abordaron cerca del cruce de pasaje Maida y Estado de Israel.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) precisó que uno de los autores del crimen abrió fuego frente al garaje de una casa. Los ladrones abordaron al matrimonio para pedirles la plata y los teléfonos celulares. Después, huyeron sin ser identificados.

Uno de los proyectiles se estrelló sobre el portón de entrada y en la vereda quedó una mancha de sangre como huella del asesinato. Muy cerca de allí, los familiares de Díaz se reunieron consternados después de la denuncia del homicidio.

Voceros judiciales reportaron el secuestro de siete vainas servidas en la escena del crimen. Además, el fiscal Gastón Ávila esperaba el resultado del relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, entre otras medidas para esclarecer el asesinato.

“No me lo llevó el tumor y me lo llevó una bala”

Germán Díaz era un vecino conocido en el barrio La Guardia. Su rutina habitual consistía en salir temprano con su camioneta para pasar a buscar a los trabajadores de la construcción con los que encaraba diferentes obras.

La pareja de la víctima enfatizó que su marido “vino del campo sin nada” y formó un hogar en la ciudad. “Lo operaron de un tumor en la cabeza hace un año. No me lo llevó el tumor y me lo llevó la bala”, se lamentó.

Díaz falleció mientras su esposa lo llevaba al Roque Sáenz Peña. Foto: Leonardo Benavídez

La familia de Díaz vive a una cuadra de la cochera. La viuda explicó que decidió sacar la camioneta para llevar a su esposo al hospital porque nadie vino a ayudarla tras la denuncia del ataque.

La mujer tiene tres hijas de 7, 13 y 21 años. Angustiada frente al crimen, recordó que ella también sufrió un asalto a mano armada este sábado en el barrio. Luego expresó: “Siempre veía esto en la tele y en las películas, pero nunca pensé que me iba a tocar a mí”.

¿Cuántos homicidios hubo en Rosario?

En lo que va del año ya se registraron al menos 93 homicidios en el departamento Rosario. Dos días atrás se reportó un crimen en el barrio Ludueña, donde balearon a dos hombres y uno de ellos murió.

Desde el inicio de abril se sumaron 13 asesinatos en la ciudad. El primer trimestre terminó con 80 casos, una cifra récord en la estadística oficial.