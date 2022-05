Un concejal de San Lorenzo provocó a los hinchas de Newell’s, a los que tildó de “pechos fríos” y sufrió que le pintaran la casa con los colores leprosos.

Se trata del edil de San Lorenzo Marcelo Remondino, quien argumentó desconocer con la intensidad que se vive el fútbol en Rosario, y luego reconoció que se trató de un “error, pero no de una irresponsabilidad, porque no tengo por qué conocer los códigos de los barra bravas”.

Concretamente lo que había hecho Remondino fue subir un video a sus redes sociales mientras recorría los alrededores del Coloso Marcelo Bielsa cuando se disputaron los Juegos Suramericanos de la Juventud. Fue entonces que expresó una desafortunada frase.

“Venía caminando y empecé a sentir frío, mucho frío, y ahora me doy cuenta por qué tanto frío”, lanzó enfocando al estadio de Newell’s. Rápidamente sus cuentas de redes se llenaron de insultos y amenazas.

“Ahora me di cuenta de la tontería que hice al subir el video a una red social, un profesor de la UNR me dijo que me quiere agarrar mano a mano, es una locura. A qué nivel de sociedad estamos llegando, solo dije la palabra frío”, dijo a Radio 2 y agregó que se trató de una broma que quería hacerle a Rafael Bielsa, “que es mi amigo y primo de corazón”.

Como resultado, su casa amaneció pintada con colores y frase alusivas a Newell’s.