Con un video de TikTok, Sabrina di Marzo encendió las alarmas en la Scaloneta: ¿está en crisis con Ángel Correa?

Ángel Correa vuelve a estar en boca de todos, pero no por su juego, sino por una sugerente historia que compartió en Instagram su mujer, Sabrina di Marzo, y encendió las alarmas: ¿la pareja mundialista está en crisis?

Si bien en un inicio la pareja no era mediática, en los últimos meses Sabrina comenzó a utilizar más sus redes y sus posteos no pasan desapercibidos. El que más revuelo generó fue la contundente carta que publicó en apoyo a Correa cuando no fue citado para el Mundial de Qatar, y ahora por un “palito” para el futbolista que indicaría que están en crisis.

¿Palito para Ángel Correa? Qué decía la historia de Sabrina Di Marzo

Los rosarinos llevan más de 10 años juntos, con idas y vueltas, y fruto de este amor nacieron tres niñas: Lola, Luz y Lía, quién nació el 27 de febrero. Pero parece que están atravesando un momento complicado. “La espera de esperar al marido en casa encerrada”, se lee en el arranque del video de TikTok que compartió la rosarina.

“¡La espera de esperar al marido en casa encerrada con los hijos, mientras él sale a tomas y compartir con otras personas! Les recomiendo SALTÁRSELA”, es la frase que se lee en el video y que Di Marzo compartió en su Instagram.

La foto que compartió el representante de Ángel Correa, justo antes de la historia de Sabrina Di Marzo. Foto: Instagram

Y el destinatario de este mensaje es el jugador de la Selección Argentina, ya que un rato antes de que su esposa publicara esto, su representante compartió una foto junto al futbolista acompañado de Rodrigo De Paul y otros amigos en las calles de Madrid.