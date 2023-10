Choque fatal en ruta 18 de Rosario: dos adolescentes de 15 años fallecieron en el Heca

Un violento choque se registró el jueves por la tarde en la ruta 18, a la salida de Rosario. Un adolescente de 15 años murió horas después de la colisión y, este sábado, falleció otro chico de la misma edad en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El primero de los muertos, identificado como Iván, había sido trasladado en helicóptero sanitario al Heca en grave estado y murió como consecuencia de las heridas sin llegar a ser intervenido quirúrgicamente ni internado.

Mientras que este sábado, otro jovencito de 15 años murió tras permanecer internado en gravísimo estado con contusiones cerebrales y traumatismos múltiples. El muchacho, identificado como Alexis, fue uno de los cuatro heridos por el fuerte choque a la altura de Villa Amelia, por motivos que se investigan.

Una Fiat Toro y un Volkswagen Gol blanco involucrados Foto: Rosario3

¿Cómo fue el choque que terminó con dos adolescentes fallecidos en rosario?

El siniestro vial ocurrió cerca de las 17 horas e involucró a una camioneta Fiat Toro y un Volkswagen Gol blanco. El conductor de la camioneta declaró: “Venía por la 18 y de repente de atrás de un camión apareció un auto blanco doblando en U y no tuve posibilidad de esquivarlo porque me lo encuentro en la mitad de la calle. No me dio tiempo ni para tirarme a la banquina y lo terminé impactando”.

El choque fue de lleno del lado del acompañante del Gol. El conductor y uno de los ocupantes de atrás no tenían cinturón de seguridad puesto y salieron despedidos, mientras que los que iban del lado del acompañante quedaron atrapados, tras recibir de lleno el impacto.

La investigación del siniestro quedó a cargo del fiscal de la Agencia de Siniestralidad Vial Marcelo Vienna.