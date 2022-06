Con cuatro victorias consecutivas sin haber perdido un set, Federico Coria llegó su primera final de la temporada en el Challenger de Milán. El tenista se enfrenta a Francesco Passaro en busca del cuarto título de su carrera en singles.

Ubicado en el puesto 70 del ranking mundial, “Fefo” disputa el último partido desde las 11.30 de Argentina en la ciudad italiana. El día anterior venció al ruso Alexander Shevchenko por 6-4 y 6-1 y ratificó su posición como máximo favorito en el certamen.

Coria tardó una hora y 24 minutos en cantar victoria en Milán para acceder al duelo decisivo. Por su parte, Passaro (254) eliminó a su compatriota Fabian Marozsan (297) por 7-5 y 6-1. Los finalistas nunca se enfrentaron antes.

“Fefo” es uno de los siete argentinos que competirán en Wimbledon, así que no tiene mucho margen para festejar. Este lunes debe presentarse en el All England Lawn Tennis and Croquet Club para medirse con el checo Jiri Vesely (66) en la primera ronda del tercer Grand Slam del año.

El Challenger de Milán se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo y reparte 45.730 euros en premios. Coria obtuvo tres títulos en esta categoría. El último lo ganó en Brasilia en noviembre.