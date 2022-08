Carolina Losada se casará con Luis Naidenoff tras una propuesta con tropiezos

“¿No tenés que estar arrodillado para eso?”, le preguntó Carolina Losada a Luis Naidenoff para hacerle una broma. La pregunta fue parte de la charla en la que decidieron casarse, según confirmaron ambos este martes durante un reportaje televisivo en el que recordó los tropiezos de la propuesta.

La senadora nacional por Santa Fe ponderó que las cosas se dieron “naturalmente” con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). El misionero no ahorró adjetivos cuando se refirió al tema y dijo que actuó “convencido, jugado, decidido”.

“Estábamos sentados uno al lado del otro en el departamento y me empezó a decir que quería casarse, pero no me estaba preguntando a mí”, acotó Losada sobre la propuesta de Naidenoff. Mientras lo escuchaba, le contestaba incrédula: “Ah, ok”.

Después de estos rodeos, la periodista rosarina manifestó que están “muy felices” luego de la decisión. Si bien ya eligieron fecha para la ceremonia, optaron por mantenerlo en secreto.

“Lo nuestro es sano y se siente de corazón”

En la última parte de la entrevista que concedió su pareja en TN, Naidenoff remarcó que no fue sencillo hablar públicamente sobre la relación que iniciaron a fines del año pasado. “Siempre evitamos tener este espacio porque la situación es muy compleja”, argumentó sentado junto a la legisladora santafesina.

El senador misionero sostuvo que el vínculo con Losada le permitió “arrancar con mucha fuerza de nuevo”. En cuanto a su situación actual, añadió: “Lo nuestro es sano, y se siente de corazón”.

“La pandemia nos dio una lección muy dura. El mensaje es: se vive con intensidad”, manifestó el dirigente de la UCR. Al mismo tiempo, planteó que quiere evitar especulaciones electorales o políticas en torno a la relación con la rosarina porque “la gente está muy golpeada”.