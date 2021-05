A una semana del feriado del 25 de mayo, un carnicero decidió regalar 400 bolsones de mercadería para que familias carenciadas puedan preparar su locro. El comerciante rosarino que ya lleva 5 años realizando este tipo de acciones solidarias apunta a conseguir donaciones para ayudar a otras personas necesitadas.

“Una mano ayuda a la otra. Vamos a hacer entre todos algo lindo”, expresó Lucas Leguizamón en el video que envió a sus contactos para activar la campaña solidaria. El material se viralizó este martes y en la mañana siguiente se pudo ver la fila de quienes se habían anotado para participar.

El dueño de la carnicería ubicada sobre Junín al 5700 partió de una consigna sencilla: “Vos dejás algo que a otra persona le sirva”. De su parte, armó bolsones con patita, cuerito y huesos de cerdo, lo que habitualmente se utiliza para preparar el locro.

Para completar el intercambio, Lucas armó una colecta de alimentos no perecederos. Incluso se animó a invitar a quienes tengan ropa que ya no usen si no les sobra un paquete de arroz, polenta o harina para colaborar.

“Hace 5 años que hacemos lo mismo, nomás que no se televisa”, aclaró el carnicero sobre la iniciativa solidaria que tuvo gran repercusión este miércoles. En diálogo con Radio 2, contó que tanto él como su esposa y hasta su hija de 7 años se pusieron a atender el local para repartir la mercadería y recibir las donaciones.