Antonela Roccuzzo abrazó la vida en rosa durante un visita de lujo en París

El año pasado, Antonela Roccuzzo se convirtió en amiga de la casa de Guerlain y este martes le llegó una nueva invitación de la reconocida marca de perfumes. Invitada a un evento especial, decidió vestirse de rosa en París y se convirtió en un imán para los fotógrafos.

La esposa de Lionel Messi estrenó un look formal que no pasó desapercibido en la capital europea. Con el pelo suelto por detrás de los hombros, se puso joyas de Tiffany & Co. como complemento de la ropa con la que salió a pasear.

La influencer rosarina se vistió de rosa de pies a cabeza como invitada de Guerlain. Su outfit con saco, pantalón y zapatos de taco alto fue una de las notas destacadas en la noche de invierno francesa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Antonela Rocuzzo compartió una serie de fotos para repasar los detalles del look que eligió para ir al evento. Además de la cartera a tono con las prendas, se llevó una gargantilla, un anillo y una pulsera de la firma de joyería estadounidense.

La empresaria de 34 años tuvo marca personal de las cámaras en París. Foto: @antonelaroccuzzo

La esposa de la estrella de París Saint-Germain (PSG) también compartió algunas instantáneas de maquillaje que llamaron la atención en redes sociales. Su visita quedó registrada en las historias de la cuenta online que tiene más de 32 millones de seguidores.

¿Qué hizo Antonela Roccuzzo en París?

Emitida la primera entrevista de Messi después del Mundial de Qatar 2022, Antonela Roccuzzo demostró que conserva brillo propio en París. Este lunes renovó el look total black con un nuevo outfit deportivo que generó alrededor de 2 millones y medio de likes.

La rosarina mostró en primer plano sus accesorios para disfrutar de la noche parisina. Foto: @antonelaroccuzzo

En el evento de Guerlain, la esposa de Leo posó delante de un enorme arco de flores rosas. Antes enamoró a sus fans con una postal mágica de la torre Eiffel mientras paseaba por la ciudad.