Amalia Granata durísima contra Javier Milei por la alianza con Bullrich: “Son lo peor de la casta”

La legisladora santafesina Amalia Granata volvió a cuestionar al candidato presidencial Javier Milei, luego de que el libertario sellara una alianza con su ex rival Patricia Bullrich para el balotaje. La diputada confirmó su ruptura con el espacio de Milei y aseguró: “Puse la cara por él y me engañó”.

“Ya no son lo nuevo, son lo peor de la casta”, sentenció Granata en diálogo con la prensa y aseguró que votará en blanco. Además, sostuvo que las acciones del libertario motivarán a muchas personas más a votar de la misma manera.

Y agregó: “¿Qué explicación me va a dar: ´necesité a la casta para ser presidente´?. ¿Que por lo que luchamos lo tiró a la borda por un puesto? Eso no me lo va a decir” y sostuvo que miembros del espacio la llamaron para reunirse, pero ella les respondió “ya no me representan”.

Respecto a su decisión de votar en blanco, la legisladora expresó: “para mi es votar entre guatemala y guatepeor. Lo que me pasa particularmente es que yo puse la cara por una persona que hoy es otra y siento que engañó a su electorado. Yo fui una de las engañadas que confió”.

¿Qué dijo amalia granata sobre el vínculo de milei con el kirchnerismo?

Recientemente Granata habló de la situación en Radio con Vos y volvió a ser lapidaria con el líder de La Libertad Avanza: ”Qué es eso de ahora te necesito, vení que te abrazo. A los zurdos de mierda, porque yo lo escuché en la televisión. Es incoherencia, yo no puedo votar a una persona que es incoherente en su relato. ¿Quién me garantiza que Javier gana el balotaje y no se abraza con el kirchnerismo?”.

Con esto, Amalia consolidó la ruptura con el espacio de Milei, a quien lo acusó de estar “dándose vuelta como un panqueque” y de haber engañado a su electorado. Y remarcó: “Yo me voy a mantener digna con mis ideales y si se quiere estrellar en el balotaje, que se estrelle”.