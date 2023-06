Álvarez: le balearon la casa y protagonizó una impactante persecución con los delincuentes

El martes por la noche, el dueño de una compañía de logística que fue recientemente excarcelado por una causa de contrabando y lavado de activos, recibió un nuevo ataque a balazos en su vivienda de la localidad de Álvarez. Esta vez, el hombre decidió perseguir a los delincuentes en su camioneta y protagonizó una impactante persecución, a altísima velocidad y con balazos de por medio.

Matías Matarochi había sido detenido en septiembre de 2021 y hace poco fue beneficiado con la excarcelación de la prisión preventiva. Desde ese momento, sufrió atentados en su vivienda, siempre con armas de fuego. El anterior fue el domingo 18 de junio.

El hombre, cuya firma tiene más de 50 camiones propios y 400 alquilados, contó a la Policía que estaba volviendo de Rosario hacia su casa cuando recibió un llamado de su pareja, avisando que la vivienda había sido nuevamente blanco de balazos.

¿cómo empezó la persecución?

Como consecuencia, Matarochi decidió frenar en el ingreso a la localidad de Álvarez para esperar al vehículo que tuviera las características indicadas por su esposa. Una vez que detectó al Citröen C4, comenzó a perseguirlo e incluso logró impactarlo con su camioneta Amarok. Sin embargo, no logró que los delincuentes detuvieran su marcha.

Posteriormente, uno de los ocupantes del C4 comenzó a disparar, llegando a impactar una de las balas contra el lado izquierdo del parabrisas de Matarochi. Los dos vehículos mantuvieron la marcha unos kilómetros más, hasta que a la altura de barrio Cabin 9, sobre avenida Los Talas, el Citröen se detuvo y los ocupantes bajaron para escapar a pie cruzando unas vías.

“Es terrible lo que me está pasando. No se lo deseo a nadie. A mí me metieron preso porque me asocian con gente a la cual le encontraron dinero. Ahora se ve que todos piensan que yo también tengo plata. Yo laburo todo el día, no tengo nada que ver. Ya estuve preso y ahora pasa esto”, contó el empresario en diálogo con Infobae.