Alquileres en Rosario: el panorama tras los anuncios presidenciales ¿se dolariza el mercado?

Recientemente, el gabinete de Javier Milei anunció un proyecto de ley para derogar la ley de alquileres vigente. Entre los puntos del programa está permitir la negociación entre privados en monedas diferentes al peso argentino y en Rosario el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) salió a aclarar el panorama.

La situación suma incertidumbre para los inquilinos locales, ya que los anuncios podrían significar que se retiren del mercado las pocas locaciones en alquiler, a la espera de una resolución sobre la situación de la ley vigente y su futura derogación o modificación.

En este contexto, Cocir aclaró que se descarta en Rosario la contratación en monedas extranjeras: “Los inmuebles en Rosario están en pesos, fue así históricamente, salvo los inmuebles premium, los countries, barrios cerrados o, con distintas amenities. No es la problemática de Rosario que no tiene turismo extranjero. Acá, hay una oferta apenas mayor, más allá de que estamos viviendo una retracción alarmante. Pero la dolarización no es un problema local”, expresó Diego Ferreyra, miembro del organismo.

Desorden y falta de precios de referencia: la problemática local

Ferreyra también remarcó el “desorden” existente en el mercado de inmuebles, sobre todo a la hora de tomar precios de referencia de alquileres y aclaró que “no todo inmueble convalida la suba de precios”.

“No se actualiza de la misma manera un departamento premium con vista al río que una casa de pasillo en Empalme Graneros. Estas dificultades de la ley terminan distorsionando la realidad del mercado locativo por completo”, explicó.

En este sentido, sostuvo que existe una tendencia de los propietarios a retirar sus inmuebles de la oferta para evitar tomar un compromiso a tres años: “Alquilar un departamento de un ambiente sin balcón por un año sale lo mismo que un aire acondicionado y su instalación”.