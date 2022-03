Frente al pedido de prisión perpetua por el crimen del taxista Mario Esusy en Rosario, la Justicia provincial absolvió este martes al único imputado. El tribunal además ordenó la liberación de Ignacio Pedernera, que fue condenado por la portación ilegal de un arma de fuego de uso civil.

En el fallo de primera instancia, el joven fue declarado inocente por el beneficio de la duda luego de haber sido señalado como autor de homicidio criminis causa agravado y robo calificado. En cambio lo hallaron culpable a partir del secuestro de una pistola calibre 22 largo.

Los jueces Rodolfo Zvala, Nicolás Vico Gimena e Ismael Manfrín dieron a conocer el veredicto unánime al mediodía. Mediante la sentencia fijaron una pena de un año de prisión efectiva que ya consideran cumplida por el tiempo pasó Pedernera tras las rejas, de modo que también ordenaron que el acusado salga en libertad.

El asesinato de Esusy ocurrió la madrugada del jueves 18 de abril de 2019 sobre Casilda al 2000 y el imputado fue detenido un par de días después. El fiscal Patricio Saldutti lo identificó como uno de los tres delincuentes en moto que abordaron al taxista y le dispararon mientras esperaba a un cliente. Sin embargo, los magistrados consideraron que no se probó su culpabilidad.

“Se han generado expectativas de condena en la sociedad en su conjunto sin haber obtenido elementos de convicción suficientes”, observó el juez Zvala antes de dar a conocer la resolución del tribunal. Luego añadió: “A nadie escapa el sufrimiento o el padecimiento de la familia de la víctima”.

El cupable del crimen de Mario Esusy “aún está impune”

Los magistrados observaron “serias inconsistencias” en el planteo de la Fiscalía durante el debate oral y público sobre el crimen en barrio Ludueña. Entre otras cuestiones, señalaron que la cadena de custodia de las vainas de proyectiles presentadas “no fue debidamente acreditada” para establecer que las balas corresponden al arma secuestrada.

Además del decomiso de la pistola y los proyectiles hallados durante los procedimientos de 2019, el tribunal fijó una multa de mil pesos para Pedernera. A modo de conclusión, señalaron: “El culpable aún está impune, pero no por ello se debe cargar la autoría en quien no lo fue o al menos en quien las pruebas no lo sindican”.