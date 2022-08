Abandonó a su madre en silla de ruedas en un bar de Rosario: fue derivada a un geriátrico provincial

Un episodio reprochable se vivió en un bar de Rosario el pasado viernes: un hombre dejó abandonada a su madre en el local gastronómico y no quiso hacerse cargo de ella, por lo que intervino la Municipalidad y el Pami. Ahora la mujer será internada en un geriátrico provincial.

Esta triste situación se produjo en el café Calabaza: la mujer de 68 años llegó con su hijo, almorzó en el lugar, el hombre pagó la cuenta, pero se fue sin ella, detalla La Capital. Las horas pasaban y nadie iba a buscar a la señora, por lo que el dueño del local y los mozos comenzaron a preocuparse.

A pesar de los intentos por querer localizar a algún familiar, no tuvieron éxito porque los datos eran confusos. El dueño del local consiguió el teléfono del hijo, lo llamó dos veces, pero no tuvo la respuesta esperada: “Dijo que con 35 años ya había hecho demasiado por su madre”.

Qué dijo el hijo de la mujer abandonada en un bar de Rosario

El dueño de Calabaza llamó al joven para que buscara a su madre, pero este se negó. “Llamé al hijo y me dijo que con 35 años ya había hecho demasiado por su madre, que la sacara y la dejara en la puerta del bar porque él no iba a hacer más nada por ella”, detalló Enrique.

Dos veces lo llamó y la respuesta era la misma, pero el dueño del local se negaba a hacerlo: “Le contesté que lo hiciera él, porque yo soy incapaz de abandonar a una señora en la calle y dejarla a la buena de Dios”, contó.

“Me dijo que no me iba a atender más porque con su madre ya había cerrado la historia y que no iba a hacer más nada”, señaló y comentó que los demás clientes no entendían lo que estaba ocurriendo, pero algunos se involucraron y llamaron a diferentes entidades para intentar dar una solución.

Qué dijeron las autoridades de entidades de Rosario sobre la mujer abandonada en un bar

Los clientes comenzaron a llamar al Pami, a la policía, al 911, al Sies y a Fiscalía; junto con otras entidades provinciales y municipales para conseguir ayuda para esta mujer, pero la respuesta seguía siendo negativa. Sostenían que no se podían hacer cargo o que no tenían competencia en el tema.

La cosa cambió cuando el caso se empezó a viralizar y llegó a oídos de funcionarios municipales, y de esta manera activaron un protocolo para socorrer a la señora. Quienes se hicieron presentes fueron representantes de la Coordinación General del Gabinete municipal, la Secretaría de Control y Convivencia, y operadores de Desarrollo Humano.

Al mismo tiempo, se conoció que estaba inscripta en el Pami y que tiene una trabajadora social asignada; razón por la cual se le dio ingreso en el Pami I. El hijo dijo a los profesionales que no puede manejar el cuadro de salud mental que atraviesa su madre, por lo que quedó internada en el policlínico hasta este domingo.

Qué pasará con la mujer en silla de ruedas abandonada en Rosario

Luego de que se activaran los protocolos, y ante la negativa del hijo de la mujer de 68 años, el Pami solicitó el ingreso de la paciente en al asilo provincial ubicado en Ayacucho al 100, en la sala de mujeres Santa Inés.

Lo que detallaron las autoridades es que la señora se encuentra bien, pero que se encuentra un poco desorientada y padece Parkinson.