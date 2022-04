Una mujer de Caleta Oliva denunció, a través de las redes sociales, que dos mujer policías la acusaron de vender una bicicleta robada. Las oficiales se hicieron pasar por compradoras para “desenmascarar” a la señora. Sin embargo, terminaron denunciadas en la comisaría.

La vecina había puesto en venta la bicicleta de su hija a través de Facebook. Una policía vio la publicación y pensó que se trataba de un producto robado, por lo que decidió, junto a otra agente, hacerse pasar por una compradora para recuperarla.

La damnificada compartió en su cuenta de Facebook las imágenes que probaban que era la dueña de la bicicleta, Foto: Facebook

La mujer hizo su descargo en las redes sociales donde relató como fueron los hechos. Escribió que el día jueves 31 de marzo puso en venta la bicicleta de su hija en Facebook. El domingo 3 de abril, volvió a hacer la publicación y agregó su número de celular, al cual se comunicó una persona interesada. Ella le pasó su dirección y coordinaron el encuentro.

“Le mostramos la bici a la cual ella aseguro que era la bici que le habían robado el día anterior, pasando segundo sube la policía según la policía por una denuncia de disturbios totalmente falsa. La chica aseguraba que era de ella yo le mostré a la oficial que yo la tenía hace 4 años con fotos. Que era imposible que fuera de la chica”, escribió la mujer.

La mujer publicó imágenes de la policía que la acusó de ladrona y secuestró su bicicleta. Foto: Facebook

La vecina relató que la policía secuestró la bicicleta sin denuncia ni pruebas contra ella. “Como yo no tengo conocimientos acudí a gente del entorno policial, la cual me dijo que no era legal el accionar”, contó. A través de las fotos, pudo comprobar que la bicicleta era suya y el domingo se presentó en la Comisaría Tercera para denunciar hacer la denuncia.

Tuvo que volver a presentarse el lunes y le dijeron que por cuestiones de papeles debería esperar entre 15 y 20 días para que le devuelven la bicicleta, por lo que decidió denunciar por “abuso de poder” a la mujer que la acusó de ladrona.

La mujer buscó a la supuesta compradora en Facebook y descubrió que tenía un perfil falso y era policía. Foto: Facebook

“En el WhatsApp salía como lucy a lo cual ahí mismo busque por el Facebook. Y me di con la sorpresa que era una agente que trabajaba en la misma seccional a la cual le habían robado. Y la misma policía estaba tapando la truchada. Nunca existió denuncia alguna fue un manejo de la policía tapándose entre ellos”, aseguró la mujer.

Fue así como el comisario Ruiz le pidió disculpas. Sin embargo la mujer decidió que el martes radicaría la denuncia contra las dos oficiales. “El mal momento que pase yo y mi hija no valen disculpa alguna, el tiempo perdido”, finalizó la publicación de la vecina de Caleta Oliva.