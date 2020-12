Este lunes, poco antes de las 7 de la mañana, afiliados al Sindicato de Vigiladores de la Patagonia (UPSAP) se manifestaron frente a la casa central del Banco Santa Cruz ubicado sobre la avenida Néstor Kirchner, en el centro de Río Gallegos, en reclamo de mejores condiciones laborales y pago en tiempo y forma de horas extras y entrega de ropa de trabajo a la empresa Prosegur.

“Tuvimos una audiencia y no llegamos a ningún arreglo. Reclamamos horas extras mal pagadas. No se sabe cuándo los empleados van a salir de vacaciones, no les entregan la ropa en tiempo y forma, entre otros puntos”, expresó el secretario regional del gremio Cristian Basualdo al móvil de LU12 AM680.

“Así como reclamamos acá ya fuimos a otros bancos con los que trabaja la empresa que hasta el momento no dio ninguna respuesta. Han llamado, pero no dan una respuesta a lo que solicitamos”