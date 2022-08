Después del pedido de su madre en redes sociales, Rubí, la pequeña de 4 meses, se encuentra en estado crítico ya que sigue internada en Terapia Intensiva y los médicos no logran determinar cuál es el diagnóstico que presenta la bebé de Caleta Olivia.

Rubí ingresó al hospital zonal de Caleta Olivia, en Santa Cruz el pasado 2 de agosto después de sufrir convulsiones. Tuvo que ser operada de urgencia de la cabeza porque tenía sangre coagulada alrededor del cerebro. Los médicos no aseguraron que la bebé salga con vida, porque la operación era muy riesgosa.

Después de la operación, el cerebro de la bebé se hinchó y actualmente está en Terapia Intensiva. “Pedimos un milagro”, expresó entristecidamente la madre de la pequeña de 4 meses de vida.

La palabra de la Alejandra Aparicio, la madre de Rubí

Según Clarín, la madre de la pequeña, la boxeadora Alejandra Aparicio, contó que ella estaba trabajando en el gimnasio alrededor de las 14 hs y Rubí “estaba re bien, sonriente como siempre”, relató.

La nena había quedado con su papá, pero “a la hora me llamó mi marido y me dice que fuera urgente al hospital, que Rubí estaba con convulsiones”, expresó Aparicio. Cuando estaban en el centro de emergencias, “nos dijeron que había sangre coagulada alrededor del cerebro y que debían operarla de urgencia. Cuando entró al quirófano no había esperanza de que salga con vida y gracias a Dios salió”, manifestó la mujer.

Hasta el momento, los especialistas “no se explican cual es la enfermedad que sufre la beba” y pasó de “estar en un estado normal, a un caos total. Todo, de un momento para otro”, dijo.

Rubí, la bebé de 4 meses sigue peleando por su vida. Foto: Clarín

Tras la realización de los estudios necesarios pudieron saber que Rubí “tenía dos coágulos de sangre y una parte del cerebro sin vida. Vino el neurólogo que es de los mejores de Caleta Olivia y nos dijo que ella estaba entre la vida y la muerte, ‘no tenemos ni siquiera el 1% de posibilidades para decirte que va a vivir’”, atestiguó la boxeadora.

La operación duró más de tres horas y esperaban que resulte eficaz para la bebé, pero lamentablemente no ocurrió. El cerebro de Rubí empezó a hincharse y la tuvieron que derivar a sala de Terapia Intensiva con respirador artificial, calmantes y sedantes.

“Los médicos nos dicen que empeoró, que está en manos de Dios, peleando por su vida”, agregó Aparicio. “Estuvimos rogando, llorando, es tan terrible todo esto. No había posibilidades de vida según nos dijeron, pero pensamos que saliera de la operación con vida fue una señal. Son horas críticas y ahora todo depende de ella, de un milagro”, concluyó la madre.