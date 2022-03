La cantante Ángela Leiva, se presentó el pasado viernes en la 4ta. Fiesta Nacional de la Estepa Patagónica, en Las Heras, Santa Cruz. El público cantó, se divirtió y aplaudió pero lo que más llamó la atención durante el show, fue el cartel que una fanática sostuvo en el aire y que tenía un pedido muy particular para la cantante.

En el cartel se leía: “Cantá Llamadas Extrañas que estoy recién gorreada”. En medio del show Ángela Leiva lo vio, lo leyó en voz alta y el público estalló de risas. La cantante no pudo ocultar su sorpresa y dijo ante el público: “Yo no lo puedo creer, estas cosas me pasan a mi nada más”.

“Lo que vale es el cartel que me hiciste. Gracias. En un rato te voy a cantar Llamadas extrañas”, fue la respuesta de la cantante ante el particular pedido de su fan.

"Canra Llamadas Extrañas que estoy recién gorreada", el particular pedido de una fan a Ángela Leiva. Foto: ADNSUR

La cantante se presentó el pasado fin de semana en la 4ta. Edición de la Fiesta Nacional de la Estepa Patagónica que se llevó a cabo desde el viernes 11 hasta el domingo 13 en el camping municipal la localidad de Las Heras, Santa Cruz, con entrada libre y gratuita. En el festival participaron varios grupos musicales como Juanse - Ratones Paranoicos, Nene Malo, La Mosca, La Buena Cumbia, Los Dragones.