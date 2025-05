Ángela Leiva habló del verdadero motivo de su separación de “Chelo” Weigandt: “Sentí que era...”

La carrera intachable y los éxitos que consecha a su paso Ángela Leiva no tiene relación con los malos tragos que debió pasar en materia amorosa. El último traspié sorprendió a todos: tras meses de una relación intensa con Marcelo “Chelo” Weigandt, de repente... se terminó.

La cantante habló este lunes con Intrusos acerca del verdadero motivo de la ruptura y dejó frases que sacudieron las redes. Su mensaje fue sencillo: la decisión no fue de común acuerdo.

Por qué se separaron Ángela Leiva y Chelo Weigandt

“¿Qué pasó con el Chelo?“, le preguntó Pablo Layus. Algo dubitativa no quiso esquivar la pregunta: ”Se terminó, se terminó“.

“Duró muy poquito, ¿qué pasó?“, insistió el periodista. ”Duró muy poco, pero fue muy intenso", reconoció.

Layus le recordó que hasta se había hablado de una fecha de “posible casamiento”. “¿Se portó bien Chelo?“, consultó, para que finalmente la artista se decidiera a hablar.

“Se terminó. ¿Qué querés que te diga? Voy a hablar de cómo yo me sentí, tal vez eso te da la pauta. Yo estuve muy triste, muy triste", dijo. Y agregó: “Esta vez yo sentí que era el indicado, que después de todo lo que me pasó a mí con mis relaciones... Realmente creí que que era por ahí”, subrayó.

Acerca de los motivos descartó que se tratara de infidelidades. “No hace falta que haya infidelidades para que se termine una relación. A veces hay decisiones que una no toma. Duele porque una se piensa que está en un lugar, que está proyectando algo y de un día para el otro te dicen: ‘Mejor no’”, se explayó Leiva.

También recordó que los planes “eran juntos siempre de ambas partes” pero que un día “una de las partes decidió que no, que no iba más de así”. “Decisión unilateral”, apuntó.

“Me comí un cuento. Me comí un cuento hermoso en el cual yo era una reina enamorada a quien amaban y cuidaban... y no pasó”, cerró.