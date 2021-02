Una particular situación ocurrió en Berrotarán cuando una mujer que quiso sacar el turno para vacunarse contra el coronavirus se dio con que el sistema le informaba que ya había recibido la primera dosis a pesar de que ella no lo había hecho.

El hecho lo dio a conocer la mujer, Nilda del Valle, el jueves por la tarde luego de ingresar al Ciudadano Digital, intentar obtener el turno y no poder.

“Hay un error y no sé como solucionarlo porque no sé a quién dirigirme. Acá todavía no se empezó a vacunar, es imposible que yo ya me la haya colocado en Berrotarán”, había declarado la mujer a Cadena 3.

Al parecer el problema surge porque otro hombre está anotado con su mismo número de documento, lo que le trae varios problemas. “Hace mucho tiempo tengo algo que no sé como solucionarlo: hay un señor de apellido Castro que aparece con mi mismo número de documento. El hombre ya se vacunó y me lo cargaron a mí”, se quejó la mujer.

La buena noticia es que en la jornada del viernes la mujer recibió un llamado del área de la carga de bases de datos del Gobierno de Córdoba y le otorgaron un turno para que pudiera vacunarse.