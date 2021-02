A medida que avanzan los días se conocen nuevas increíbles historias que involucran al falso médico del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Ignacio Nicolás Martín. Esta vez, la cosa podría haber pasado a mayores ya que el joven diagnosticó con coronavirus a un hombre que en realidad tenía un problema coronario.

Daniel González, de 62 años, notó que tenía problemas para respirar y decidió atenderse con su médico de cabecera. Como la pandemia estaba en pleno auge, el profesional le indicó que se realizara un hisopado para descartar que se tratara de coronavirus.

“Me hice el test y aparece este chico (por el falso médico) diciendo que tenía Covid-19. Me dijo que por el diagnóstico me tenía que hacer un seguimiento, pero no volvió más”, aseguró González a Cadena 3.

Lo increíble del caso es que el hombre estuvo a punto de ser internado ya que un integrante del COE se presentó en su domicilio para informarle que tenía que preparar un bolso para presentarse en un hospital. “A la tarde, vino este supuesto médico y me dijo que me iban a evaluar, hacer el seguimiento cada día de por medio, pero no volvió más”, detalló.

Toda la mentira se descubrió cuando González llamó al COE de Río Cuarto molesto por la falta de atención. “En realidad era otro problema, tenía tapadas las arterias”, exclamó el hombre.

“Uno confía en los médicos, y más cuando, como en este caso, viene a tu casa en ambulancia acompañados de enfermeros, te revisa. La verdad que es un cara dura bárbaro”, lo definió González.

Y puntualizó que Martín “se manejaba como una persona de otra edad. Era muy bien hablado, como un profesional”.

Daniel González será intervenido en Río Cuarto justamente este viernes por los problemas cardíacos con la colación de stents.