La causa del médico falso que asesoraba al COE sigue teniendo revelaciones. Ahora, habló Alicia Goncalvez, la médica a la que Ignacio Nicolás Martín le robó la matrícula profesional, para ejercer la medicina durante la pandemia del coronavirus.

“Pensé que era una mentira, una nota falsa. Después todos mis compañeros me mandaron en enlace de la nota y me di cuenta que no era una mentira” dijo a Mitre Córdoba al contar cuando se enteró de la situación por los medios.

Además la doctora sostuvo que “no conoce a Martín” y que es muy grave lo que hizo: “Eso recae sobre mí. Si hizo alguna mala praxis o si alguien quiere hacer una denuncia voy a caer yo”. Se mostró preocupada por los datos que figuran en las eventuales recetas que haya podido dar el joven.

Consultada sobre cómo pudo robar su matrícula, Goncalvez dijo que no sabía si era tan fácil robar un número. “Lo único que se me ocurre es que por ahí vio alguna receta firmada y tenía conocimiento que las últimas matrículas eran cono ese número porque yo soy de la última camada de la Universidad Nacional de Córdoba”, sostuvo.

La profesional adelantó que hará la denuncia en el Consejo de Médicos y aseguró que no se comunicó nadie del Gobierno de Córdoba con ella para informarle de la situación.