Tras las afirmaciones de la vicejefa de gabinete nacional Cecilia Todesca, respecto a un alza en las retenciones, varias entidades ruralistas argentinas han expresado su rechazo y en esa tónica se manifestó el propio David Tonello, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto.

Sin ahorrarse críticas al gobierno central que encabeza Alberto Fernández, el dirigente no dejó dudas en rechazar nuevos incrementos a la vez que cuestionó el rumbo de la política agropecuaria nacional, en declaraciones a Buen Día Río Cuarto por la FM 919.

En tal sentido, consideró que “las autoridades nacionales no tienen un plan y que van resolviendo en el día a día”.

“No hay duda que la inflación es el problema que tenemos desde hace 20 años. No tienen plan, no hay dudas que ésta no es la manera”, comentó en alusión a los dichos de Todesca, sobre ajustar las retenciones para controlar precios en el mercado interno.