Por comer carne de un jabalí de caza, tres personas contrajeron triquinosis en Río Cuarto, según informaron las autoridades sanitarias de la ciudad, este viernes.

De acuerdo a lo informado por el Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental, estos casos se produjeron porque los pacientes habían consumido carne fresca y embutidos, de un ejemplar de jabalí que fue cazado en la zona de Villa Valeria, en el límite con la provincia de San Luis, días atrás.

Los afectados se encuentran infectadas con triquinosis y se encuentran con tratamiento médico y se pudo conocer que no hubo otras personas que hayan consumido la carne: “el animal no fue posteriormente comercializado ni entregado a terceros para su consumo, por lo cual no fue ingerido por otras personas”, relataron voceros del área a Puntal.