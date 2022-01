Oriana Giannini (22) fue asesinada en su domicilio de barrio Trulalá, en Río Cuarto. La víctima apareció degollada, en el baño de la vivienda. Por el hecho, Nicolás Zavala (24), su ex novio, fue detenido. Este lunes, los padres de la joven convocaron a una marcha para pedir Justicia y la pena máxima al autor del crimen.

“Que todo el mundo nos acompañe, se haga presente, no me dejen sola”, pidió Daniela Rechimon -mamá de la joven- a LV16, en relación a la marcha que se realizará este lunes 31 a las 19.30 horas, en el barrio antes mencionado.

La mamá de la joven contó que el día del crimen Oriana salió de la farmacia donde trabajaba y le escribió un mensaje asegurando que avisaría al llegar a su casa. Pero ese aviso nunca llegó. “La llamé, como no me atendía la llamé a mi hermana, pensé que la habían robado, hacía un mes que tenía la moto. Por cinco minutos no lo encontramos matándola a mi hija”, recordó Daniela.

En tanto, su papá Guillermo Giannini declaró a Radio Río Cuarto: “Es algo que no se entiende, no me entra en la cabeza la crueldad. En mi cabeza no me entra tanta saña, de desfigurarla y destruirle el rostro”. También precisó que el femicida fue detenido en la casa de un amigo, tras cometer el asesinato. “Llegó con una remera llena de sangre y le pidió una remera cuando entró la Policía”, detalló.

Hechos de violencia previa

Los padres de la joven precisaron que su hija sufrió hechos de violencia que la llevaron a separarse de Zavala. Según relató su padre, la joven “se pelea porque le quiso levantar la mano”. Sin embargo, la separación no habría sido la solución ya que el ex novio continuaba acosándola.

“Mi hija estaba cansada, estaba asustada, no salía si no era conmigo, ella se quedaba en casa cuando volvía de trabajar”, expresó su madre en declaraciones a la prensa.

