Estudiantes no pudo retomar el paso ganador en Río Cuarto y empató 1 a 1 con All Boys por la fecha 17 de la Primera Nacional. Luis Silba anotó el gol para la igualdad del Celeste, que no pudo acomodarse más arriba en la tabla y aparece noveno.

El equipo del Sur cordobés tuvo que remontar porque a los 6 del segundo tiempo Tomás Onetto capitalizó una floja respuesta del arquero Bigo. A los 23 Silba cabeceó al gol, ante el reclamo de All Boys por posición adelantada. Y en la última de la tarde Bigo se recompuso de su error y desvió lo que era el segundo de la visita.

Estudiantes visitará el domingo 5 de junio a Güemes, mismo día que todos los cordobeses en los distintos torneos, ya que coincidirá con Talleres-Sarmiento, Belgrano-Deportivo Morón y Brown de Puerto Madryn-Instituto.