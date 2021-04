Huinca Renancó se suma a la lista de ciudades de la provincia de Córdoba en aplicar medidas restrictivas con el argumento de la crecida en el número de contagios de coronavirus, en las últimas semanas, en lo que ya es la segunda ola de covid-19 en el país.

Mirá también: Villa María con record de casos en 2021

En tal sentido, el propio intendente Oscar Saliba ha hecho público un decreto que ordena la restricción nocturna en la ciudad, hasta el 30 de abril: “no nos queda otra alternativa”, aseguró en conferencia de prensa.

La normativa obliga a todas las actividades habilitadas a ajustar su funcionamiento a las restricciones de circulación, fijadas de lunes a jueves de 1 a 6 de la mañana; y de viernes a domingo, de 1.30 a 6.

“La restricción de horarios es de circulación. Los bares y restaurantes podrán funcionar hasta esos horarios permitidos”, explicó el jefe comunal y aclaró que sólo están exentas aquellas actividades “esenciales en la emergencia por las normas nacionales, provinciales o municipales que rigen sobre el particular”, comentó.

Mirá también: Gastronómicos de Córdoba, en alerta por eventuales restricciones.

“Lo lamento profundamente porque desde el Municipio nunca se negó la libertad de trabajo a la gente de la noche, pero no queda otra alternativa. Hay lugares donde no se cumplieron los protocolos y realmente uno trataba de darles la posibilidad de tener contenidos a los jóvenes. Pero debido a la situación epidemiológica de Huinca, no hay alternativa y esperamos no tener que tomar otras medidas”, concluyó.